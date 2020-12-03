İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Aralık 2020 Perşembe / 17 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8228
  • EURO
    9,4308
  • ALTIN
    459.326
  • BIST100
    1328.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursaspor'un hocası Mustafa Er geçen sezonu aratıyor
Spor

Bursaspor'un hocası Mustafa Er geçen sezonu aratıyor

Geçen sezon Kırşehir Belediyespor'u çalıştıran Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, görevde kaldığı 10 maçlık sürede 14 puan toplarken, bu sezon yeşil beyazlı takımın başında 11 maçta 14 puanı hanesine yazdırabildi.

IHA03 Aralık 2020 Perşembe 12:20 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 12:20
ABONE OL

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, geçen sezon çalıştırdığı Kırşehir Belediyespor performansının bir benzerini, bu sezon yeşil beyazlı takımda yaşıyor. 40 yaşındaki teknik adam, 10 maç görev yaptığı Kırşehir’de, 14 puan toplarken, bu sezon Bursaspor’un başında da ligde çıktığı ilk 10 karşılaşmada 14 puan toplamış ancak geçen haftaki Altay mağlubiyeti ile birlikte maç başına puan ortalaması 1,40’tan 1,27’ye düşmüştü. Mustafa Er, yarın oynanacak olan Ümraniyespor karşılaşmasından 3 puanla ayrılıp hem Bursaspor’u üst sıralara tırmandırmak hem de puan ortalaması olarak kariyer rekoru kırmak istiyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.