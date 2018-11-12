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Bursaspor'un kalecisi Okan Kocuk milli takıma davet edildi

A Milli Takım'da Gökhan Akkan aday kadrodan çıkartılırken, yerine Bursaspor'dan Okan Kocuk davet edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Çaykur Rizesporlu file bekçisi Gökhan Akkan'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkartıldığını ve bu oyuncunun yerine Bursaspor kalecisi Okan Kocuk'un milli takım kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.

İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. A Milli Takım Sağlık Heyeti'nin kampta yaptığı tetkik ve muayene sonrasında, Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın Medipol Başakşehir karşılaşması sonrasında sağ arka adalesinde oluşan zorlanmanın İsveç ve Ukrayna maçları süresince iyileşmeyeceği tespit edildi. Bu gelişme üzerine Gökhan aday kadrodan çıkartılırken, yerine Bursaspor'dan Okan Kocuk davet edildi.

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