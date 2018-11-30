Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bursaspor'un kasasına 16 milyon 900 bin TL girdi

Bursaspor, bu sezon ligde elde ettiği sonuçlarla federasyondan gelen potansiyel primlerin yarısını kasasına koydu. Yeşil beyazlılar böylece 16 milyon 900 bin TL gelir elde etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig’de ilk 7 haftayı galibiyetsiz geçirmesinin ardından MKE Ankaragücü maçında 3 puana uzanmasıyla çıkışa geçen Bursaspor, bu süreçte topladığı puanlarla nefes aldı.

16 puana sahip yeşil beyazlılar, bunun 11’ini son 6 maçta hanesine yazdırırken, ekonomik açıdan da gelirini artırdı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) prim sistemine göre Bursaspor, şu ana dek elde ettiği 3 galibiyet ve 7 beraberlik ile birlikte kasasına 16 milyon 900 bin TL koydu. Yeşil beyazlılar galibiyetlerinden 7 milyon 800 bin TL, beraberliklerden ise 9 milyon 100 bin TL kazandı.

Böylelikle Bursaspor, TFF’nin prim sistemine göre geride kalan 13 lig maçındaki potansiyel 33 milyon 800 bin TL’lik primin yarısı kasası girdi. TFF tarafından, bu sezon ligde her hafta galibiyete 2 milyon 600 bin TL, beraberliğe ise 1 milyon 300 bin TL ödeniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Belçika jetleri Baltık´ta Rus jetleri ile karşı karşıya geldi

Belçika jetleri Baltık´ta Rus jetleri ile karşı karşıya geldi

Çingene Kızı'nın parçaları evine döndü

Çingene Kızı'nın parçaları evine döndü

Türk ordusunun rüya projesi TF-2000'in beyni denize açıldı

Türk ordusunun rüya projesi TF-2000'in beyni denize açıldı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA