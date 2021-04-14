Bursaspor'un konuğu Bandırmaspor

DHA 14 Nisan 2021 Çarşamba 13:16 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 13:16

TFF 1. Lig'de Play-Off şansı büyük oranda sona eren Bursaspor, 30. hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını ise Cem Özbay ve Cemil Tunç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hamit Basık.

Son 2 maçından mağlubiyet ile ayrılan Bursaspor, Play-Off iddiasından uzaklaşırken haftaya 40 puan ile 10. sırada girdi. Son 4 maçından 7 puan çıkaran Bandırma temsilcisi ise Bursaspor'un 1 puan ve bir basamak gerisinde yer alıyor. Her iki takım da büyük ölçüde hedefsiz kalırken prestij için sahaya çıkacak. Ligin ilk yarısında Bandırma'da oynanan maçı 2-1'lik sonuçla Bursaspor kazanmıştı.

Bursaspor'da sakatlığı devam eden İsmail Çokçalış, bu mücadelede forma giyemeyecek. Sarı kart sınırındaki Onur Atasayar, Ramazan Keskin, Tuğbey Akgün, Ozan İsmail Koç ve Kerem Şen de kart görmeleri halinde, hafta sonu depl

asmanda oynanacak Yılport Samsunspor karşılaşmasında yer alamayacak. Bandırma cephesinde ise önemli bir eksik bulunmuyor.

Bu sezon sahasında oynadığı lig karşılaşmalarında, geçen sezonlardaki performansının gerisinde kalan Bursaspor, evindeki 14 maçta sadece 22 puan toplayabildi. Bu mücadelelerin 7'sini kazanan Bursa ekibi, 6 mağlubiyet alırken, bir kez de beraberlikle sahadan ayrıldı. Bandırma ekibi ise deplasmandaki 14 maçında 13 puan topladı, 9 mağlubiyet aldı.