Bursaspor'un rakibi Herbalife Gran Canaria

AA 20 Ekim 2020 Salı 11:15 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 11:15

Basketbolda Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında yarın İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını konuk edecek.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden ve şu ana kadar oynadığı 2 müsabakadan mağlubiyetle ayrılan yeşil-beyazlıların, bir maçı ise ertelendi.

Frutti Extra Bursaspor, Herbalife Gran Canaria'yı yenerek ilk galibiyetine imza atmak istiyor.

İspanyol temsilcisi ise grupta oynadığı 3 maçın 2'sini kazandı.