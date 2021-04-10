Bursaspor'un rakibi Ümraniyespor

DHA 10 Nisan 2021 Cumartesi 12:29 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 12:29

TFF 1'inci Lig'de Play-Off hedefi mucizelere kalan Bursaspor, 29'uncu hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak olan randevu, saat 16.00'da başlayacak. Maçı İzmir bölgesi hakemlerinden Hakan Ceylan yönetecek. Ceylan'ın yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Emrah Ünal yapacak.

Bursaspor, haftaya 40 puan ile 9. sırada girdi. Bursa temsilcisi, deplasmanda oynadığı 14 maçta 18 puan topladı. Bursa ekibi, bu süreçte 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. İstanbul ekibi ise 38 puan ile 11'inci basamakta yer alıyor. Bereket Sigorta Ümraniyespor da 14 maçta 19 puan toplarken; 5'er galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 4 beraberlik aldı.

İki ekip, bugüne kadar 5 kez resmi karşılaşmalarda kozlarını paylaştı. Bursa temsilcisi, bu mücadelelerin 3'ünü kazanırken, diğer karşılaşmalarda ise beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bursaspor, bu puan kayıplarını rakibiyle oynadığı son iki maçta yaşarken, ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan mücadeleden konuk ekip 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Son maçlarında istikrarsız bir görüntü çizen Bursaspor, Play-Off hedefinden uzaklaştı. İstanbulspor, haftayı galibiyet ile noktalarken, 6'ncı sıradaki ekip Bursaspor ile olan puan farkını da 11'e yükseltti. Son 10 randevusunda yalnızca 3 galibiyette kalan Bursa temsilcisi, bu mücadelelerin 6'sını ise kaybetti. Yeşil beyazlılar, son olarak evinde Altay'a 3-1 mağlup oldu.

Bursaspor'da bu zorlu mücadele öncesinde eksikler de can sıkıyor. Son olarak sakatlanan İsmail Çokçalış'ın ön çapraz bağları koparken, genç oyuncu en az 6 ay forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Altay maçında oynayamayan Emirhan Aydoğan'ın ise cezası sona erdi. Öte yandan sarı kart sınırındaki Onur Atasayar, Ramazan Keskin, Tuğbey Akgün, Ozan İsmail Koç ve Kerem Şen de kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.