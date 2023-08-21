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Spor

Bursaspor'un Yeni Mersin İdman Yurdu hazırlıkları başladı

Bursaspor, sahasında konuk edeceği Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.

IHA21 Ağustos 2023 Pazartesi 19:55 - Güncelleme:
Bursaspor'un Yeni Mersin İdman Yurdu hazırlıkları başladı
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Bursaspor, TFF 2. Lig'in 1. haftasında sahasında konuk edeceği Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma ve pas oyunlarıyla başladı. İkinci bölümde core ve 3 takımlı rondo çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlı alanda yaptığı maçlarla tamamladı. Bursaspor hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.

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