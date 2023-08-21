Bursaspor'un Yeni Mersin İdman Yurdu hazırlıkları başladı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 1. haftasında sahasında konuk edeceği Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma ve pas oyunlarıyla başladı. İkinci bölümde core ve 3 takımlı rondo çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlı alanda yaptığı maçlarla tamamladı. Bursaspor hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.