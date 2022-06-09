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Spor

Bursaspor'un yeni teknik direktörü ve sportif direktörü belli oldu

Spor Toto 1. Lig'den düşen Bursaspor'da teknik direktörlüğe Tahsin Tam, sportif direktörlüğe İsmail Ertekin getirildi.

IHA9 Haziran 2022 Perşembe 18:36 - Güncelleme:
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Bursaspor'da 'Diriliş Sezonu' adı altında çok önemli anlaşmalar yapıldı. Yeşil-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Tahsin Tam olurken, Sportif Direktörlük görevine İsmail Ertekin getirildi.

Bursaspor'da yepyeni bir dönem başladı. Yeşil-beyazlı takımda Sportif Direktörlüğe İsmail Ertekin'i getirdi. Bursaspor'un yeni hocası ise Tahsin Tam oldu. Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, her iki isimle de anlaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz; Sportif Direktörlük görevi için İsmail Ertekin, Teknik Direktörlük görevi için ise Tahsin Tam ile anlaşmaya varmıştır. İsmail Ertekin ve Tahsin Tam'a kulübümüze hoş geldin diyor; yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

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