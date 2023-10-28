Buruk'tan Rize deplasmanı için rotasyon önlemi

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi dönüşünde Çaykur Rizespor karşısında yorgun oyuncular kulübeye gidiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Karadeniz deplasmanında bazı isimleri dinlendirmeyi planlanıyor.

HEDEF LİDERLİK

Bayern Münih maçında sezonun ilk mağlubiyetini alan Galatasaray, Süper Lig'e döndü. Ligde 8 haftadır kazanan Okan Buruk'un talebeleri, Çaykur Rizespor'u da yenip maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturmanın peşinde.

ICARDI DİNLENDİRİLECEK

Icardi'yi dinlendirmeyi düşünen teknik direktör Okan Buruk, taktik çalışmalarda ileri uçta Barış Alper Yılmaz'ı denedi. Buruk ayrıca savunma ve orta sahada da rotasyona gitmeyi planlıyor.