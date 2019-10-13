Buse Naz Çakıroğlu şampiyonayı 2. tamamladı
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 51 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Rus rakibi Liliya Aetbaeva'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
Rusya düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda ringe çıkan milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu, finalde Rus boksör Liliya Aetbaeva’ya yenilerek gümüş madalya kazandı.
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