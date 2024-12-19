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Spor

Buse Tosun Çavuşoğlu: Hayalimiz olimpiyat şampiyonluğu

Dünya Güreş Birliği tarafından 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçilen Buse Tosun Çavuşoğlu, “Ülkemiz adına kazanılmamış hala bir altın madalya var. Türk Kadın Güreş Takımı olarak, olimpiyat şampiyonluğu hayalimiz, hedefimiz bu yönde' dedi.

DHA19 Aralık 2024 Perşembe 11:25 - Güncelleme:
Buse Tosun Çavuşoğlu: Hayalimiz olimpiyat şampiyonluğu
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Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Zorlu PSM'de düzenlenen İstanbul Marketing Summit'te 'Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı ve Olimpiyat 3'üncüsü Milli Güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu Oturumu'na katıldı. Geçtiğimiz günlerde Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçilen Buse Tosun Çavuşoğlu, oturum öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye adına hala kazanılmamış bir olimpiyat altın madalyası olduğunu, bunu başarmayı hayal ettiklerini belirten Buse Tosun Çavuşoğlu, "Dünya şampiyonu olup, Avrupa şampiyonu olup, sonrasında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkeme bronz madalya kazandırıp, kariyerimi çok güzel bir şekilde devam ettireceğimi söyleyebilirim. Kendi adıma güzel bir yaz olimpiyatı geçti. Ülkeme bronz madalya kazandırdım. Mutlu ve gururluyum. Ülkemiz adına hala kazanılmamış bir altın madalya var. Türk Kadın Güreş Takımı olarak, olimpiyat şampiyonluğu hayalimiz, hedefimiz bu yönde. Bizi desteklemeye, izlemeye devam edin" diye konuştu.

'BU ÜNVAN, BENİM İÇİN DÜNYA ŞAMPİYONU ÜNVANINDAN DAHA KIYMETLİ'

Geçtiğimiz günlerde Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından yılın en iyi kadın güreşçisi seçilen Buse Tosun Çavuşoğlu, bunun kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Böyle bir başarı için mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen milli güreşçi, "Bunun globalde tescillenmesi, Dünya Güreş Birliği tarafından onaylanması, yılın en iyi kadın güreşçisi seçilmek gerçekten, dünya şampiyonu ünvanından daha da kıymetli benim için. Bu ünvan, Türkiye'de bir güreşçi olarak ilk kez bana verildi. Çok mutlu ve gururluyum. Bu haberle birlikte çok farklı bir sabaha uyandık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, dünyanın en iyisi olmak, bunun tescillenmiş olması benim için ayrı mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

'ARTIK GÜMÜŞ VE BRONZ DEĞİL, TEK GAYEMİZ ALTIN MADALYA OLACAK'

Alınan madalyalar ve yakalanan başarıların ardından ister istemez bir baskı oluşacağını söyleyen Buse Tosun Çavuşoğlu, "Son Dünya, Avrupa şampiyonu ve olimpiyat madalyalı sporcu olmanın tabii ki baskısı olacak. Sıradan bir sporcu olarak mindere çıkmayacağız. Artık gümüş ve bronz için değil, tek gayemiz altın madalya olacak. Onun için sahnede olacağız" yorumlarında bulundu.

'EN İYİ PERFORMANSIMIZI GÖSTEREREK HAZIRLANACAĞIZ'

2028 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde düzenlenecek olimpiyat oyunları için yola devam edeceklerini söyleyen mili güreşçi, sözlerini şöyle noktaladı:

"Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na giden yolda da en iyi şekilde, en iyi performansımızı göstererek hazırlanmaya, güçlü şekilde devam etmeye hazırım. Devem edeceğimize de inanıyorum."

  • Buse Tosun Çavuşoğlu
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