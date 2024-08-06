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Spor

Paris'te bir madalya daha! Tebrikler Buse Tosun Çavuşoğlu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kg bronz madalya maçında Kuzey Kore'den Sol Gum Pak'ı yenerek bronz madalya kazandı. Çavuşoğlu, 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'nin 3. madalyasını kazanmış oldu.

AA6 Ağustos 2024 Salı 22:41 - Güncelleme:
Paris'te bir madalya daha! Tebrikler Buse Tosun Çavuşoğlu
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya elde etti.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda dün ilk turda yenildiği ABD'li Amit Elor finale çıktığı için repesajda mücadele etme hakkı kazandı.

Repesajdaki ilk maçında Polonyalı Viktorya Choluj'u yenen Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya için Kuzey Koreli Sol Gum Pak ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 4-2 yenen Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalyanın sahibi oldu.

TÜRKİYE'NİN 3. MADALYASI

Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin 3. madalyasını kazandı.

Türkiye, Paris 2024'te daha önce atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım ile 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile de bronz madalya elde etmişti.

  • Buse Tosun Çavuşoğlu
  • Güreş
  • Bronz Madalya

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