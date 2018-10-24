Buse Tosun, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Buse Tosun, bronz madalya kazandı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Buse Tosun, 72 kilo bronz madalya mücadelesinde Çinli Juan Wang ile karşılaştı.
Rakibini 5-2 mağlup eden Buse, bronz madalya elde etti.
72 kilo ilk turunda Polonyalı Agnieszka Jadwiga Wieszczek-Kordus'u tuş ile yenen Buse, çeyrek finalde Moğol rakibi Nasanburmaa Ochirbat'a 7-6 mağlup olmuştu. Buse, Macar Nikoletta Renata Szmolka ile yaptığı repesaj maçında ise rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenmişti.
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