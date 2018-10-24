Buse Tosun, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Buse Tosun, 72 kilo bronz madalya mücadelesinde Çinli Juan Wang ile karşılaştı.

Rakibini 5-2 mağlup eden Buse, bronz madalya elde etti.

72 kilo ilk turunda Polonyalı Agnieszka Jadwiga Wieszczek-Kordus'u tuş ile yenen Buse, çeyrek finalde Moğol rakibi Nasanburmaa Ochirbat'a 7-6 mağlup olmuştu. Buse, Macar Nikoletta Renata Szmolka ile yaptığı repesaj maçında ise rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenmişti.