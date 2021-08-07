7 Ağustos 2021 Cumartesi 09:17 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 10:59

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Kokugikan Arena'da Busenaz, tarihi finalde Çinli sporcu Hong Gu'yla karşılaştı.

İlk rauntta tutuk olan Busenaz, beş hakemin sadece birinden tam puan alabildi. İkinci raunttun son 15 saniyesinde üst üste rakibine isabetli yumruklar atan Busenaz, bu sayede 5 hakemden de 10'ar puan alarak son raunda üstün girdi.

Son rauntta da üstün olan Busenaz Sürmeneli, maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti. Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu gözyaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.

Busenaz şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kameralara "Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum." dedi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da büyük bir heyecanla izledi. Kasapoğlu, maç sonunda sarıldığı milli sporcuyu tarih yazdığı için tebrik etti.

Busenaz Sürmeneli, Mete Gazoz'dan sonra Tokyo 2020'de ikinci altın madalyayı kazanan Türk sporcu oldu.

BUSENAZ SÜRMENELİ, ALTIN MADALYASINI ALDI

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, madalyasını düzenlenen törenle aldı.

Kokugikan Arena'da yapılan törende, 69 kiloda altın madalya elde eden Busenaz, İstiklal Marşı'nı Tokyo'da dinletti.

Altın madalyasını alan Busenaz, İstiklal Marşı'nı söylerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu kategoride gümüş madalyayı Çinli sporcu Hong Gu, bronz madalyaları ise Hindistan'dan Lovlina Borgohain ile ABD'den Oshae Jones kazandı.