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Spor

Busenaz Sürmeneli ile Gizem Özer, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın boks branşı kadınlarda Busenaz Sürmeneli ile Gizem Özer, yarı finale yükselerek madalyayı garantilediler ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ettiler.

AA28 Haziran 2023 Çarşamba 16:07 - Güncelleme:
Busenaz Sürmeneli ile Gizem Özer, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti
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Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleşen boks müsabakalarında çeyrek final karşılaşmaları başladı.

Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde ev sahibi Polonya'dan Aneta Rygielska'yı yenerek yarı finale yükseldi. Busenaz, hem bronz madalyayı garantiledi hem de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başardı.

Gizem Özer, 60 kilo çeyrek finalinde Ukrayna'dan Hanna Okhrei'yi mağlup ederek yarı finalist oldu. Milli sporcu da madalyayı garantileyip, Paris 2024 kotası alarak kariyerinde ilk kez olimpiyatta yer almaya hak kazandı.

Erkekler 51 kiloda ise Samet Gümüş, çeyrek finalde İspanya'dan Martin Molina Salvador'u yenerek yarı finale yükseldi. Madalyayı garantileyen milli sporcu, finale yükselirse olimpiyat kotası elde edecek.

Boksta bugün 6 sporcu daha çeyrek final müsabakaları için ringe çıkacak.

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