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Spor

Busenaz Sürmeneli, olimpiyat kotası kaptı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın çeyrek finalinde rakibi yenen milli boksör Busenaz Sürmeneli, yarı finale yükselerek olimpiyat kotası aldı.

AA05 Haziran 2021 Cumartesi 21:18 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 21:18
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Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, çeyrek final müsabakasında Ermeni rakibi Ani Hovsepyan'ı mağlup ederek yarı finale çıktı ve olimpiyat kotası elde etti.

Bu sonuçla Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu ile Esra Yıldız'ın ardından bugün olimpiyatlara katılım hakkı elde eden 3. Türk sporcu oldu.

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