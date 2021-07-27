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Spor

Busenaz Sürmeneli'den Tokyo'da tarihi başarı

Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın Türk boksör olan Busenaz Sürmeneli, Polonyalı Karolina Koszewska'yı yenerek son 8'e kaldı.

AA27 Temmuz 2021 Salı 09:04 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 09:04
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, çeyrek finale çıktı.

Kokugikan Arena'da gerçekleşen boks müsabakalarında Busenaz, 69 kiloda ringe çıkarak 39 yaşındaki Polonyalı Karolina Koszewska'yla karşılaştı.

Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın Türk boksör olan 23 yaşındaki sporcu, maça çok iyi başladı. İlk iki rauntta 5 hakemin de tam puanını alan Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip ettiği müsabakadan sonra Busenaz'ı tebrik etti.

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