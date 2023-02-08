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Spor

Büşra Kayadibi ve ablası enkazdan sağ olarak çıkarıldı!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerden hissedilen depremde enkaz altında kalan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübü haltercisi Büşra Kayadibi ve ablası enkazdan canlı olarak çıkarıldı.

NTV Spor8 Şubat 2023 Çarşamba 20:33 - Güncelleme:
Büşra Kayadibi ve ablası enkazdan sağ olarak çıkarıldı!
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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübü haltercisi Büşra Kayadibi ve ablasının enkaz altından sağ olarak çıkarıldığı açıklandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, "Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcumuz Büşra Kayadibi ve ablası 3 günün ardından enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Sporcumuzun sağlık durumu iyi ve hastanede tedavisi devam etmekte. Türkiye Halter Federasyonu olarak sporcumuza ve ablasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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