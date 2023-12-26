İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2023 Salı / 14 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,3278
  • EURO
    32,4011
  • ALTIN
    1939
  • BIST100
    7299.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bütün dünya onu konuşuyor! Hakim Ziyech bombası
Spor

Bütün dünya onu konuşuyor! Hakim Ziyech bombası

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech, Arap Yarımadası'nda gündem oldu. Suudi Arabistan basını, Hakim Ziyech'in derbideki performansıyla yeniden Fas Milli Takımı'nda gözde olduğunu söyledi.

26 Aralık 2023 Salı 18:34 - Güncelleme:
Bütün dünya onu konuşuyor! Hakim Ziyech bombası
ABONE OL

Galatasaray'a sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den katılan Hakim Ziyech, performansıyla göz dolduruyor. Faslı oyuncu, son olarak derbide gösterdiği olumlu katkısıyla Arap Yarımadası'nda gündem oldu.

MİLLİ TAKIMIN GÖZDESİ: HAKIM ZIYECH

Yapılan haberde, yıldız futbolcunun başarılı bir performans sergilediğinin altı çizilerek, yeniden Fas Milli Takımı'nın gözdesi olacağı aktarıldı. Haberin detaylarında, Fas'ta teknik direktör Walid Regragui'nin ve milli takım arkadaşlarının Afrika Kupası'nda Hakim Ziyech'in önderlik edeceğine inandıkları yazıldı.

DERBİ KARNESİ

Yıldız futbolcu 86 dakika süre aldığı, 48 kez topa dokunduğu ve pas isabetinin yüzde 86'ya ulaştığı derbide, 16 ikili mücadelenin 6'sında ve katıldığı 1 hava mücadelesinde de başarılı oldu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.