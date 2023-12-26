Bütün dünya onu konuşuyor! Hakim Ziyech bombası

Galatasaray'a sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den katılan Hakim Ziyech, performansıyla göz dolduruyor. Faslı oyuncu, son olarak derbide gösterdiği olumlu katkısıyla Arap Yarımadası'nda gündem oldu.

MİLLİ TAKIMIN GÖZDESİ: HAKIM ZIYECH

Yapılan haberde, yıldız futbolcunun başarılı bir performans sergilediğinin altı çizilerek, yeniden Fas Milli Takımı'nın gözdesi olacağı aktarıldı. Haberin detaylarında, Fas'ta teknik direktör Walid Regragui'nin ve milli takım arkadaşlarının Afrika Kupası'nda Hakim Ziyech'in önderlik edeceğine inandıkları yazıldı.

DERBİ KARNESİ

Yıldız futbolcu 86 dakika süre aldığı, 48 kez topa dokunduğu ve pas isabetinin yüzde 86'ya ulaştığı derbide, 16 ikili mücadelenin 6'sında ve katıldığı 1 hava mücadelesinde de başarılı oldu.

Star Gazetesi