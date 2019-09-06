Bütün toplar Cenk Tosun’a

A MİLLİ Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde Andorra ile yapacağı maçın hazırlıklarını Vodafone Park’ta yaptığı son antrenmanla tamamladı. Ay-Yıldızlılar’da sakatlıkları süren Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu ve Nazım Sangare’nin bugünkü karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, önceki günkü antrenmanda sol bacağında ağrı hissettiği için bir süre çalışmaya ara veren kaptan Emre Belözoğlu ile ilgili kararını maçtan önce verecek. Emre’nin oynamaması durumunda sakatlığı tamamen geçen Ozan Tufan orta sahada yer alacak. Güneş’in forvet hattında Burak Yılmaz’ın yokluğunda antrenmanlarda özel olarak ilgilendiği Cenk Tosun’a şans vermesi bekleniyor. Ay-Yıldızlı oyuncuların Andorra önünde hücumdaki bütün topları Cenk’le buluşturarak gol bulmayı hedeflediği öğrenildi.