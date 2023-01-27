Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor! Krize girdiler, ayaklanma çıktı

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de Arda Güler krizi yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus, genç yeteneği ilk 11'de oynatmıyor. Ancak Arda Güler'in göz dolduran futbolu ve sonradan girdiği maçlardaki performansı Fenerbahçeli taraftarları ve spor kamuoyununu harekete geçirdi.

ARDA GÜLER KRİZİ

Son olarak Galatasaray derbisinde evinde ağır bir mağlubiyet alan sarı lacivertlilerde Jorge Jesus tartışma haline geldi. Beşiktaş derbisinde 1 puan alan Portekizli çalıştırıcı Trabzonspor karşısında mağlup olmuştu. Derbi karnesi ligin ilk yarısında başarısız olan Jesus'a şimdi de Arda Güler tepkisi var. Yetenekli futbolcunun ilk 11'de oynamasını isteyen Fenerbahçe taraftarı Jesus'a tepki gösteriyorlar.

JORGE JESUS'TAN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin son oynadığı Ümraniyespor maçında da yedek soyunan Arda Güler için teknik direktör Jesus maç sonrası şu açıklamayı yaptı: 'Arda Güler neden oynamıyor, yeterli mi değil, taktik gereği mi, bütün Türkiye bunu merak ediyor?' sorusuna karşılık Jesus, "Teknik direktör olarak belli kararlar vermem gerekiyor. Bugünkü maç özelinde, bugün Arda girmedi çünkü kanatta hızlı Emre Mor'un girmesinin daha faydalı olacağını düşündüm."

Star Gazetesi