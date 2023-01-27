İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2023 Cuma / 6 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8056
  • EURO
    20,4449
  • ALTIN
    1161.66
  • BIST100
    5231.02
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor! Krize girdiler, ayaklanma çıktı
Spor

Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor! Krize girdiler, ayaklanma çıktı

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun genç yeteneği Arda Güler Türkiye'de gündem olmuş durumda. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un ilk 11'de düşünmediği Arda Güler için gerek Fenerbahçe taraftarları gerek spor yazarları sert eleştirilerde bulundu. İşte detaylar...

Star Gazetesi27 Ocak 2023 Cuma 07:39 - Güncelleme:
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor! Krize girdiler, ayaklanma çıktı
ABONE OL

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de Arda Güler krizi yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus, genç yeteneği ilk 11'de oynatmıyor. Ancak Arda Güler'in göz dolduran futbolu ve sonradan girdiği maçlardaki performansı Fenerbahçeli taraftarları ve spor kamuoyununu harekete geçirdi.

ARDA GÜLER KRİZİ

Son olarak Galatasaray derbisinde evinde ağır bir mağlubiyet alan sarı lacivertlilerde Jorge Jesus tartışma haline geldi. Beşiktaş derbisinde 1 puan alan Portekizli çalıştırıcı Trabzonspor karşısında mağlup olmuştu. Derbi karnesi ligin ilk yarısında başarısız olan Jesus'a şimdi de Arda Güler tepkisi var. Yetenekli futbolcunun ilk 11'de oynamasını isteyen Fenerbahçe taraftarı Jesus'a tepki gösteriyorlar.

JORGE JESUS'TAN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin son oynadığı Ümraniyespor maçında da yedek soyunan Arda Güler için teknik direktör Jesus maç sonrası şu açıklamayı yaptı: 'Arda Güler neden oynamıyor, yeterli mi değil, taktik gereği mi, bütün Türkiye bunu merak ediyor?' sorusuna karşılık Jesus, "Teknik direktör olarak belli kararlar vermem gerekiyor. Bugünkü maç özelinde, bugün Arda girmedi çünkü kanatta hızlı Emre Mor'un girmesinin daha faydalı olacağını düşündüm."

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.