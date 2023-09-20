Galatasaray'ın yeni yıldızlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçında sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Okan Buruk, özellikle iki yıldızına süre vermeyi düşünürken birisinin ilk 11'de başlaması söz konusu, diğer yıldız ismin ise oyuna sonradan dahil olması bekleniyor.

Tribünler dolacak

Bu arada Rams Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde satışa çıkarılan tüm biletler tükenmişti. SarıKırmızılı futbolseverlerin, her zaman olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde de takımlarına tam destek olması bekleniyor. Ayrıca zorlu karşılaşmada seyirci anlamında Cim Bom adına bu sezonunun rekoru kırılabilir.

Ziyech'in durumu belli oldu

Kopenhag karşılaşmasında Galatasaray taraftarının en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi de Hakim Ziyech'in oynayıp, oynamayacağıydı. Son oynanan Samsunspor maçında asist yapan, hazır ve fit görüntüsü ile alkışları toplayan Faslı oyuncunun, Danimarka temsilcisi ile gerçekleşecek mücadelede ilk 11'de olmasına kesin gözüyle bakıldığı öğrenildi.

Zaha da şans bulabilir

Taktik antrenmanlarda da 30 yaşındaki oyuncuyu deneyen Okan Buruk'un, Ziyech'ten bir hayli memnun kaldığı belirtildi. Öte yandan hazır olması beklenen isimlerden bir diğeri de Wilfried Zaha'ydı. Fildişili futbolcunun kadroda olması beklenirken, şans verilmesi halinde ikinci yarıda süre alabileceği konuşuluyor.