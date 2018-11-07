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Büyük bir mali krizin içinde olan Ronaldinho'nun banka hesabında sadece 6 Euro'su kaldı

Dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho büyük mali kriz yaşıyor. Bankada sadece 6 eurosu kaldı.

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Unutulmaz futbolcu Ronaldinho maddi açıdan sıkıntılı günler yaşıyor. Barcelona'da oynadığı dönemde golleri, yaptığı asistler ve süper tekniği ile tüm dünyanın beğenisini kazanan eski Brezilyalı oyuncunun banka hesaplarında sadece 6 eurosu kaldı.

Brezilya'da izinsiz inşaat yaptığı için yaklaşık 2 milyon euro ceza kesilen ve bunu ödeyemeyen Ronaldinho'nun pasaportuna da el konuldu.

(Akşam)

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