Büyük bir mali krizin içinde olan Ronaldinho'nun banka hesabında sadece 6 Euro'su kaldı
Dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho büyük mali kriz yaşıyor. Bankada sadece 6 eurosu kaldı.
Unutulmaz futbolcu Ronaldinho maddi açıdan sıkıntılı günler yaşıyor. Barcelona'da oynadığı dönemde golleri, yaptığı asistler ve süper tekniği ile tüm dünyanın beğenisini kazanan eski Brezilyalı oyuncunun banka hesaplarında sadece 6 eurosu kaldı.
Brezilya'da izinsiz inşaat yaptığı için yaklaşık 2 milyon euro ceza kesilen ve bunu ödeyemeyen Ronaldinho'nun pasaportuna da el konuldu.
(Akşam)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.