Büyük bir mali krizin içinde olan Ronaldinho'nun banka hesabında sadece 6 Euro'su kaldı

Unutulmaz futbolcu Ronaldinho maddi açıdan sıkıntılı günler yaşıyor. Barcelona'da oynadığı dönemde golleri, yaptığı asistler ve süper tekniği ile tüm dünyanın beğenisini kazanan eski Brezilyalı oyuncunun banka hesaplarında sadece 6 eurosu kaldı.

Brezilya'da izinsiz inşaat yaptığı için yaklaşık 2 milyon euro ceza kesilen ve bunu ödeyemeyen Ronaldinho'nun pasaportuna da el konuldu.

(Akşam)