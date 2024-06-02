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Spor

Büyük gün geldi çattı! Jose Mourinho İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Portekizli teknik adam Jose Mourinho bugün İstanbul'a geliyor. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre başarılı teknik direktör için bugün taraftara açık imza töreni gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

2 Haziran 2024 Pazar 09:34 - Güncelleme:
Büyük gün geldi çattı! Jose Mourinho İstanbul'a geliyor
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Fenerbahçe, Jose Mourinho'ya kavuşuyor. Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı Mourinho, bugün (pazar) İstanbul'a gelecek.

Cumartesi akşamı Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında Wembley'de oynanan maçta Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mario Branco ile bir araya gelen 61 yaşındaki teknik adam, bugün saat 14.30 sularında İstanbul'a inecek.

Fenerbahçe, Jose Mourinho için saat 19.00'da imza töreni düzenleyecek. Başarılı teknik adam için stadyumda düzenlenecek imza töreni taraftarlara da açık olacak. Mourinho'nun imza törenine yoğun bir katılım olması bekleniyor.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'yu taşıyan uçak saat 14:30 da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık bölümüne iniş yapacak.

Saat 19:00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda basına ve taraftara açık imza törenimiz olacak. 18:00 den itibaren stada giriş yapabilirsiniz."

Jose Mourinho, Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mario Branco; Wembley'de bir araya geldi.

TARAFTARA MESAJ YOLLADI

Jose Mourinho, cumartesi akşamı kulüp internet sitesinden yayınlanan video ile Fenerbahçeli taraftarlara mesaj yolladı. Portekizli teknik adam, "Merhaba Fenerbahçeliler, yarın (pazar) Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fenerbahçe'den Jose Mourinho'nun imza törenine dair yapılan paylaşımda ise stadyumdan bir görsel paylaşıldı ve "Bu stat ne heyecanlar yaşadı ne başarıları kucakladı, milyonlarca kalp burada attı! Ve şimdi yeni umutların başlangıcı olmak için hazırlanıyor! Saracoğlu, saat 19.00'da yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yu ve büyük taraftarını bekliyor!" sözleri kullanıldı.

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