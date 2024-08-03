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Spor

Cıro Immobile, tarihe geçti! Beşiktaş, Süper Kupa'ya golle başladı

Süper Kupa'da Beşiktaş, Galatasaray karşısında çok erken gol buldu. Sarı kırmızılı savunmacı Victor Nelsson'un büyük hatasını fırsata çeviren Ciro Immobile, ilk resmi maçında ağları havalandırdı ve Süper Kupa tarihinin en erken golüne imza atarak tarihe geçti.

3 Ağustos 2024 Cumartesi 20:59 - Güncelleme:
Cıro Immobile, tarihe geçti! Beşiktaş, Süper Kupa'ya golle başladı
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Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, ilk resmi maçında Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye ait rekoru kırdı.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın 23. saniyesinde sahneye çıkarak fileleri havalandıran Immobile, Beşiktaş'taki kariyerine golle başladı.

İtalyan santrfor, ilk resmi maçında Süper Kupa tarihinin en erken golüne imza atarak tarihe geçti.

2006'dan bu yana Süper Kupa adıyla düzenlenen organizasyondaki en erken golü, 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da oynanan ve tamamlanamayan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 50. saniyesinde Icardi kaydetmişti.

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