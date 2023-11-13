Marsilya'dan transfer edilen ve 15 milyon Euro'luk bonservis maliyetiyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcusu olan Cengiz Ünder, Adana'da yine beklentileri karşılayamadı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giymeyen milli futbolcu, 75'te İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girdi.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Hiçbir varlık gösteremeyen ve sadece 1 ikili mücadele kazanıp 1 isabetsiz şut atan tecrübeli oyuncuya, sosyal medyada taraftarlar tepki gösterdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

26 yaşındaki genç yıldız Cengiz Ünder bu sezon sarı lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 8 resmi maça çıktı ve yalnızca 168 dakika sahada kaldı. Yetenekli futbolcu sahda olduğu sür boyunca yalnızca 1 asistlik skor katkısı yaptı.