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Spor

Büyük hayal kırıklığı! Cengiz Ünder'e taraftarlardan tepki yağdı

Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan ancak yaşadığı uzun sakatlık süreci ve sonrasındaki etkisiz oyunu ile genç yıldız Cengiz Ünder taraftarlardan tepki aldı. 26 yaşındaki oyuncu performansı ile büyük hayal kırıklığına neden oldu. İşte detaylar...

Sabah13 Kasım 2023 Pazartesi 14:23 - Güncelleme:
Büyük hayal kırıklığı! Cengiz Ünder'e taraftarlardan tepki yağdı
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Marsilya'dan transfer edilen ve 15 milyon Euro'luk bonservis maliyetiyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcusu olan Cengiz Ünder, Adana'da yine beklentileri karşılayamadı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giymeyen milli futbolcu, 75'te İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girdi.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Hiçbir varlık gösteremeyen ve sadece 1 ikili mücadele kazanıp 1 isabetsiz şut atan tecrübeli oyuncuya, sosyal medyada taraftarlar tepki gösterdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

26 yaşındaki genç yıldız Cengiz Ünder bu sezon sarı lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 8 resmi maça çıktı ve yalnızca 168 dakika sahada kaldı. Yetenekli futbolcu sahda olduğu sür boyunca yalnızca 1 asistlik skor katkısı yaptı.

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