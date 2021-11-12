Büyük hayal kırıklığı! Emre Mor dibi gördü

star.com.tr 12 Kasım 2021 Cuma 19:52 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 20:08

Geçtiğimiz senelerde geleceğin yıldızı olarak görülen Emre Mor, düşen performansıyla dibi gördü. Geçmişte Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos'ta oynayan Emre Mor, Fatih Karagümrük'te de çıkış gösteremedi. 24 yaşındaki oyuncu, Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon 5 maça çıkarken gol ve asist katkısında bulunamadı.

EMRE MOR, REKOR BONSERVİSLE BORUSSİA DORTMUND'A GİTMİŞTİ

Temmuz 2016'da Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'dun 16 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattığı Emre Mor, Türk futbol tarihinin en pahalı genç transferi olmuştu. Borussia Dortmund ile 19 maça çıkan Emre Mor beklentilerin altında kalmış ve sadece 1 gol, 2 asistlik katkı vermişti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Emre Mor, Danimarka'nın genç milli takımlarında 22 maça çıkıp 3 gol kaydetti. 2016 yılında Türkiye A Milli Takımı'na çağırılan Emre, mart ayında Türkiye U-21 takımıyla ilk maçına çıktı.

Mayıs 2016'da Fatih Terim, EURO 2016 aday kadrosuna çağırdı. 29 Mayıs 2015'te Karadağ ile oynanan hazırlık maçında ilk kez sahaya çıktı.

Emre Mor, milli formayla 15 maça çıkarken 1 gol ve 3 asistlik katkıda bulundu.

CELTA VİGO'DA DA OLMADI

Almanya'da bekleneni veremeyen Emre Mor, 13 milyon euro'ya İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'ya transfer olmuştu. 5 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncunun maaşıyla birlikte Vigo'ya maliyeti 23 milyon euro olmuştu. Emre Mor, 94 yıllık Celta Vigo tarihinin en pahalı ikinci transferi olarak tarihe geçmişti. Celta Vigo formasıyla 52 resmi maça çıkan Emre Mor, sadece 2 gol ve 4 asist yapabilmişti.

EMRE MOR, GALATASARAY'DA DA TUTUNAMADI

2019'un yaz transfer döneminde 1 yıllığına Galatasaray'a kiralanan Emre Mor, sarı-kırmızılı forma ile de yükselişe geçemedi. Galatasaray'da 17 resmi maça çıkan Emre Mor, toplam 592 dakika sahada kalırken bu sürede skora etkide bulunamadı.

OLYMPIAKOS'A KİRALANDI

Bonservisi Celta Vigo'da bulunan Emre Mor, sezonun ikinci yarısı için Olympiakos'a kiralandı. Galatasaray ile Olympiakos arasında yapılan anlaşmaya göre sarı-kırmızılılar, Yunan kulübünden 410 bin euro kiralama bedeli aldı. Emre Mor, Olympiakos'da sadece 2 maçta 47 dakika görev aldı.

SON DURAĞI FATİH KARAGÜMRÜK OLDU

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, bonservisi Celta Vigo'da olan Emre Mor'u 1 yıllığına kiraladı. Emre Mor, Fatih Karagümrük formasıyla şu ana kadar 5 resmi maçta 107 dakika sahada kalırken gol ve asist katkısı veremedi.