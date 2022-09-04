Ali Koç'u yerden yere vurdu! Büyük İsmail Kartal tepkisi: Fenerbahçeliler şaştı kaldı...

Ünlü spor yorumcusu Cüneyt Kaşeler, İsmail Kartal ve Ali Koç için açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal'ın kadrosuna 4 tane transfer yapılıp devam edilebileceğini belirten Kaşeler, "12-13 tane transfer yaptınız hala ortada bir şey yok." diyerek Ali Koç yönetimini eleştirdi.

BATSHUAYİ YORUMU

Lig Radyo'ya konuşan yorumcu Cüneyt Kaşeler; Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'deki sistemde başarılı olabileceğini belirtirken, "Batshuayi kimdir? Beşiktaş'ın geçen sene kiraladığı, bu sene beğenmeyip tekrar kiralamadığı, yerine Weghorst'u aldığı adam. Weghorst kimdir? Fenerbahçe'nin anlaşıp Jorge Jesus istemediği için alınmayan forvettir." dedi.

"JORGE JESUS İSTEMEDİĞİ İÇİN ALINMADI"

Weghorst'un Jorge Jesus'un istemediği için alınmadığını belirten Kaşeler, "Fenerbahçe şunu diyebilirdi; 'Biz Jesus'un sistemine uymadığı için Weghorst'u almadık Batshuayi'yi aldık.' Bunu da bir ay önce yapardı ve o zaman Fenerbahçe bir vizyon ortaya koymuş olurdu." şeklinde konuştu.

ALİ KOÇ ELEŞTİRİSİ

Ali Koç'un 5. senesinde de aynı şeylerin olduğunu söyleyen Kaşeler, "Siz öyle bir hedef koyuyorsunuz ki, 'Sörloth' deyip, Berisha geldi. Siz Mesut Özil'i aldınız önünde Serdar Dursun vardı. Bir kere kriz yönetemedi Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL AÇIKLAMASI

Cüneyt Kaşeler, İsmail Kartal'ın 4 tane transferle devam edecek kadrosuna 12-13 tane transfer yapıldığını belirtirken, "Hala ortada bir şey yok, hala sağ stoper yok. Ben Batshuayi'nin yerine sağ stoper alırdım. Joshua King, Batshuayi'nin yerinde oynayabilir." ifadelerine yer verdi.