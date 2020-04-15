15 Nisan 2020 Çarşamba 19:39 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 19:39

Gaziantep FK oyuncusu Alexandru Maxim, Sumudica'nın koronavirüs kapması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Marius Sumudica'nın aralık ayında yaşadığı zatürre hastalığından önce kendisinde covid 19 virüsünün semptomlarının bulunduğunu tüm takıma söylediğini itiraf etti.

Antrenmandan önce tüm takıma virüs belirtilerinin kendisinde yaşandığını anlattığını ifade eden Maxim; "Sumudica bize zamanında söyledi. Aralık ayında kendisinde tüm semptomların bulunduğunu söylemişti. Virüs olup olmadığından emin değildik. Kendiside Zatürre gibi birşey olduğunu hissediyordu. Bir kaç gün boyunca yatakta kaldı. Güçlü bir bağışıklık sistemi olduğunu gördüğü tedavi ile gösterdi. Romanya'da kalarak bizi bir nevi her ne olursa olsun korudu" dedi.

SUMUDICA İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUM

Kırmızı siyahlı takımın tecrübeli oyuncusu Maxim Gaziantep'te futbol hayatını devam ettirmek istediğini belirterek; " Mainz'de devam eden bir sözleşmem var ve yaz döneminde bitecek ancak ben Gaziantep'te kalmak istiyorum." dedi.

Maxim sözlerini; "Marius Sumudica ile çalışmaya devam etmek istiyorum, onunla olağanüstü bir ilişkim var, birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Bana ihtiyacım olan özgürlüğü sundu, beni anladı ve keşke onunla devam edebilsem. Onunla çalışan meslektaşlarım ve arkadaşlarım vardı ve bana Koç Marius Sumudica hakkında güzel şeyler söylediler. Burada kalmak ve onunla çalışmak istiyorum" diyerek bitirdi.