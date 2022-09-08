Büyük Kerem Aktürkoğlu krizi! Çileden çıkardı

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon beğenilen performansıyla Avrupa ekipleriyle anılan Kerem Aktürkoğlu, bu sezona kötü bir başlangıç yaptı ve yedek kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

KEREM AKTÜRKOĞLU, BU SEZONA KABUS GİBİ BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon başarılı performansıyla Galatasaray'ın yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu için bu sezon işler yolunda gitmiyor. Yeni sezona çok kötü bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu, hayal kırıklığına uğrattı.

TOP KAYIPLARI SAÇ BAŞ YOLDURTTU

Süper Lig'in 5. haftasında evinde Gaziantep FK'yı 2-1 yenen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Milli oyuncu, ilk yarıda yaptığı 18 top kaybı ile tepki çeken bir performans ortaya koydu.

KEREM AKTÜRKOĞLU YEDEK KALABİLİR

Sarı-kırmızılılar transferde yaptıkları birçok takviye ile iddialı bir kadro kurdu. Teknik direktör Okan Buruk'un performansıyla hayal kırıklığına uğratan Kerem Aktürkoğlu'nu yedek kulübesine çekme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.