Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu sezona fırtına gibi başlamıştı. Benfica lider Sporting ile puan farkını azaltmıştı. Milli futbolcu bu süreçte çıktığı 17 maçta 10 gol 4 asist ile oynamıştı. Taraftarın da sevgilisi olan 26 yaşındaki oyuncu oynadığı futbolla göz doldurmuştu.

BONSERVİS BEDELİ TARTIŞILMIŞTI

Bu performansın ardından Kerem'in bonservisi Türkiye'de tartışılmış verilen 12 milyon euro az bulunmuştu. Forvet oyuncusu için dünya devlerinin nabız yokladığı iddia edilmişti. Ancak aradan geçen 2 ayda yıldız futbolcunun oyununda keskin düşüşler görülmeye başladı. Taraftar ve Portekiz basını tecrübeli futbolcuya yoğun eleştiriler yöneltmeye başladı.

13 MAÇTA SADECE 1 ASİST YAPTI

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica forması ile çıktığı ilk 3 maçta 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu ligde ise 7 gol 4 asist ile Aralık ayına kadar başarılı bir oyun ortaya koymuştu. Bu sürecin ardından ise milli futbolcu Portekiz ekibi ile çıktığı son 13 maçta sadece 1 asist yapabildi.