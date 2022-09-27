Büyük Kim Min-Jae krizi! Akıl almaz olay gerçek oluyor

Yaz aylarında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, İtalya'da gündem oldu. Serbest kalma bedelinin 50 milyon euro olduğu ortaya çıkan Kim Min-Jae için Manchester United'ın harekete geçtiği iddia edildi.

"KIM MIN-JAE İÇİN ENDİŞELİYİZ"

İtalyan spor yorumcusu Umberto Chiariello, Napoli forması giyen Kim Min-Jae'nin serbest kalma bedelinin 50 milyon euro olduğu iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. "Kim için endişeliyiz." diyen Chiariello, "Napoli bu konuda bir şeyler yapmalı." ifadelerini kullandı.

"ONU TUTMAK GERÇEKTEN ZORLAŞIYOR"

50 milyon eurosu olan bir kulübün Kim Min-Jae'ye 10 milyon euro maaş teklifinde bulunması halinde onu takımda tutmanın zor olduğunu belirten Chiariello, "Umarım Napoli yönetimi bu konu hakkında bir an önce çalışmaya başlar." dedi.

MANCHESTER UNİTED, KIM MIN-JAE İÇİN DEVREYE GİRDİ

Öte yandan İtalyan basınına göre; Premier Lig devi Manchester United, Kim Min-Jae için girişimlerine başladı. İngiliz ekibi Kim Min-Jae ile temas halinde ve hamlesini ara transferde mi yoksa önümüzdeki yaz mı yapacağı merak konusu.