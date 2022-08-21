Büyük Kim Min-Jae krizi! Bin pişman oldular

Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferi sonrası Fenerbahçe'de defans krizi sürüyor. Kim Min-Jae'nin yerini şu ana kadar dolduramayan sarı-lacivertlilerde savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ın da takımdan ayrılması pişmanlığa neden oldu.

KIM MIN-JAE'DEN BÜYÜK GELİR ELDE ETTİLER

Fenerbahçe'nin 2021 yazında Beijing Guoan'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Kim Min-Jae, başarılı performansıyla Avrupa ekiplerini peşine takmıştı. Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satan sarı-lacivertliler 18 milyon euroluk büyük bir gelir elde etti.

FENERBAHÇE'DE YERİ DOLDURULAMADI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin defansının vazgeçilmez ismi olan Kim Min-Jae'nin ayrılığı krize neden oldu. Sarı-lacivertlilerin stopere yapmış olduğu Gustavo Henrique ve Luan Peres de Güney Korelinin yerini dolduramadı. Üstelik Marcel Tisserand'ın da takımdan ayrılması savunmadaki seçeneklerin azalmasına neden oldu.

Sarı-lacivertlilerin şu anda elinde bulunan stoperler ise; Attila Szalai, Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Steven Caulker ve Mauricio Lemos.

KIM MIN-JAE, İTALYA'DA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Napoli'deki performansıyla şimdiden büyük beğeni toplayan Kim Min-Jae, İtalya basınında Koulibaly ve Chiellini gibi isimlerle kıyaslandı. Serie A'nın ilk haftasında deplasmanda Hellas Verona'yı 5-2 mağlup eden Napoli'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki Güney Koreli, 90 dakika sahada kaldı ve performansıyla şimdiden hayran bıraktı.