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Spor

Büyük maçlarda kaybetmedi! İstanbul Fatihi: Abdullah Avcı

Dün akşam oynanan Fenerbahçe maçında takımı Trabzonspor'u galibiyete taşıyan teknik direktör Abdullah Avcı büyük bir başarıya imza attı. Deneyimli çalıştırıcı İstanbul takımlarına karşı gösterdiği başarılı grafiğini devam ettirdi. İşte detaylar...

AA5 Kasım 2023 Pazar 11:14 - Güncelleme:
Büyük maçlarda kaybetmedi! İstanbul Fatihi: Abdullah Avcı
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Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakibi karşısında dış sahada galip gelen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısındaki başarılı grafiğini sürdürdü.

Abdullah Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımdan bugüne dek İstanbul temsilcileri karşısında 33 karşılaşma oynandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

DEPLASMANDA ÜÇ YENİLGİ

Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul takımları önünde deplasmanda 18 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1, geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-1, Galatasaray karşısında 2-1'lik sonuçla gördü.

BÜYÜK MAÇLARDA YENİLMEDİ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez mağlubiyet yüzü gördü.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

Karadeniz ekibi, tek yenilgisini Galatasaray deplasmanında 2022-2023 sezonunda 2-1'lik sonuçla aldı.

TRABZONSPOR'UN 33 KARŞILAŞMASI

Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 33 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
2020-2021Trabzonspor-Galatasaray0-2
2020-2021Karagümrük-Trabzonspor1-2
2020-2021Beşiktaş-Trabzonspor1-2
2020-2021M.Başakşehir-Trabzonspor0-1
2020-2021Trabzonspor-Fenerbahçe0-1
2020-2021Kasımpaşa-Trabzonspor1-2
2020-2021Galatasaray-Trabzonspor1-1
2020-2021Trabzonspor-Karagümrük2-0
2021-2022Trabzonspor-Galatasaray2-2
2021-2022Kasımpaşa-Trabzonspor0-1
2021-2022Trabzonspor-Fenerbahçe3-1
2021-2022Beşiktaş-Trabzonspor1-2
2021-2022K.Gümrük-Trabzonspor0-2
2021-2022Trabzonspor-M.Başakşehir0-0
2021-2022Galatasaray-Trabzonspor1-2
2021-2022Trabzonspor-Kasımpaşa1-0
2021-2022Fenerbahçe-Trabzonspor1-1
2021-2022Trabzonspor-Beşiktaş1-1
2021-2022Trabzonspor-Karagümrük1-1
2021-2022M.Başakşehir-Trabzonspor3-1
2022-2023İstanbulspor-Trabzonspor0-2
2022-2023Trabzonspor-Galatasaray0-0
2022-2023Ümraniyespor-Trabzonspor0-1
2022-2023Trabzonspor-Kasımpaşa0-0
2022-2023Beşiktaş-Trabzonspor2-2
2022-2023Trabzonspor-Fenerbahçe2-0
2022-2023Karagümrük-Trabzonspor4-1
2022-2023Trabzonspor-M.Başakşehir1-0
2022-2023Trabzonspor-İstanbulspor4-0
2022-2023Galatasaray-Trabzonspor2-1
2022-2023Trabzonspor-H.K. Ümraniyespor1-2
2023-2024Fatih Karagümrük-Trabzonspor0-0
2023-2024Fenerbahçe-Trabzonspor2-3

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