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Spor

Büyük maçların takımı Galatasaray!

Galatasaray; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı son 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

IHA16 Mayıs 2024 Perşembe 16:07 - Güncelleme:
Büyük maçların takımı Galatasaray!
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, pazar günü evinde Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılıların son dönemde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı maçlardaki üstünlüğü dikkat çekiyor. Aslan, son olarak 30 Nisan 2023 tarihinde Dolmabahçe'de karşılaştığı Beşiktaş'a 3-1 kaybettikten sonra bu takımlarla rakip olduğu 6'sı Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 7 müsabakada 1'i hükmen 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile 3, Beşiktaş ve Trabzonspor ile de 2'şer kez oynadı.

Cimbom, sarı-lacivertlilere karşı 1'i hükmen olmak üzere 2 galibiyet, 1 berberlik alırken, siyah-beyazlılar ve bordo-mavilileri de 2'şer kez mağlup etti.

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