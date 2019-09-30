‘Büyük maçların takımıyız’

Albayrak, “İyi bir kadromuz var ve Avrupa’da ne yapacağını çok iyi bilen bir hocaya sahibiz. Galatasaray büyük maçların takımıdır. PSG karşısında sahada yüzümüzün güleceği bir sonuçla ayrılacımızı umuyorum, Takıma güveniyorum” açıklamasını yaptı.