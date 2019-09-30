‘Büyük maçların takımıyız’
BAŞKAN İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, PSG maçında takıma güvendiğini söyledi.
- Star Spor
Albayrak, “İyi bir kadromuz var ve Avrupa’da ne yapacağını çok iyi bilen bir hocaya sahibiz. Galatasaray büyük maçların takımıdır. PSG karşısında sahada yüzümüzün güleceği bir sonuçla ayrılacımızı umuyorum, Takıma güveniyorum” açıklamasını yaptı.
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