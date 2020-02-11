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Spor

Büyük şansızlık! Yıldız oyuncu en az 1 ay yok

11.02.2020  16:48 - Güncelleme: 11.02.2020  16:48

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Greg Whittington, 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sağ dizinde sakatlığı bulunan Whittington'ın tedavisine devam edildiği, 27 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüşü için öngörülen sürenin ise 4-5 hafta olduğu belirtildi.

Açıklamada, Whittington'ın yanı sıra tedavilerine devam edilen Yiğit Arslan, Lazeric Jones, Marko Arapovic, Göksenin Köksal, Emir Gökalp ve Ege Arar'ın son durumlarıyla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Sağ iç yan bağlarında esneme teşhisiyle tedavisine devam edilen Yiğit Arslan'ın takımla idmanlara başlamasına karşın 1-2 hafta sonra forma giyebileceği bildirildi. Jones ve Arapovic'in tedavilerini ülkelerinde sürdürdüğü aktarıldı.

Adalesinde çekme olan Göksenin Köksal, sol diz çevresinde kas ödemi tespit edilen Emir Gökalp ve sağ dizinde ağrı bulunan Ege Arar'ın durumunun ise Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda bu akşam TOFAŞ ile yapılacak müsabakadan önce belli olacağı kaydedildi.

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