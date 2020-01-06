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Spor

İttifak Holding Konyaspor, Oğuzhan Özyakup için Beşiktaş'a kiralama teklifi yapacak

Transferde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Konyaspor, Aykut Kocaman’ın takımda görmek istediği Oğuzhan Özyakup için düğmeye basıyor. Beşiktaş’ta iyice gözden düşen oyuncuya kiralık teklifi yapılacak.

06.01.2020  10:26 - Güncelleme: 06.01.2020  10:26

Sezonun ikinci yarısında çok daha güçlü bir kadroyla lige girmeye hazırlanan Konyaspor’da gündem yoğun. Yeşil-Beyazlılar, özellikle hücum hattına ve forvet arkasına takviyeler peşinde.

Golcü problemini Yunanistan’dan Rogerio Thuram’ı alarak çözen İç Anadolu ekibi, 10 numaraya ise sürpriz bir ismi listeye aldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın takımında görmeyi çok istediği Oğuzhan Özyakup için Beşiktaş’ın kapısını çalmaya hazırlanan yönetimin kiralık olarak teklif ileteceği vurgulandı. Beşiktaş’ta sezonun ilk yarısında yeteri kadar şans bulamayan ve iyice gözden düşen Oğuzhan’ın da bu öneriye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Hurtado gidebilir!

Bu arada Konyaspor’da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklentileri karşılayamayan Hurtado’ya talip var. MLS ekiplerinden DC United, Paolo Hurtado’yu kadrosuna katmak istiyor. Konyaspor iyi bir teklif gelmesi halinde Hurtado’nun transferine sıcak bakıyor.

(Fanatik)

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