Büyük tartışma: Fenerbahçe 3'lü savunma ile şampiyon olabilir mi?

Türk futbolunun kanayan yaralarından biri olan, her gündeme geldiğinde büyük tartışmalara yol açan "Bu takım 3'lü oynar mı?" söylemleri Fenerbahçe'nin performansının düşüşüyle yeniden ortaya çıktı. Ufak bir kötü gidişatta faturanın hemen taktiğe kesilmesi doğru mu?

Türk futbol kamuoyu, zihninde barındırdığı belli kalıpları maalesef yıkamıyor. Sahada farklı bir şey görünce hemen onu eleştiri yağmuruna tutan ya da fütursuzca onu aşağılayan bir tavır takınmaya başlıyor. Eğer başarılı bir şekilde uygulanıyorsa eleştiri okları bir süreliğine duruyor fakat bir kötü gidişat tartışmaları yeniden alevlendiriyor. Bu durumun son zamanlardaki örneği ise Fenerbahçe'nin düşük gözüken formu.

FENERBAHÇE 3'LÜ MÜ OYNAR YOKSA 4'LÜ MÜ?

Jorge Jesus'un gelişi ile birlikte son derece yüksek bir form grafiği yakalayan Fenerbahçe, hem Avrupa'da hem de ligde son derece iyi bir performans sergiliyordu. Fakat oynadığı oyun pahalı ve talepkar bir oyun. İşleyen çarkların hiçbirinde sorun çıkmaması gerekiyor. Bunu sağlamak için de kaliteli oyunculara ihtiyaç duyuluyor. Fenerbahçe bu sezon 3'lü savunma ile oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 de beraberlik alarak toplamda 8 puan kaybetti. 4'lü savunma ile oynadığı 8 maçta ise 5 puan yitirdi. Fenerbahçe, Süper Lig baz alındığında son derece efektif ve pres gücü yüksek bir takım. Zaman zaman bu efektifliğini kaybettiği ve pres ile rakip takımı aşamadığı durumlarda 3'lü formasyonun defoları ortaya çıkıyor. Fenerbahçe'nin asıl çözmesi gereken mesele ise set oyununa oturduğu denklemlerde daha kaliteli ayaklara ihtiyacı olduğu gerçeğini göz ardı etmemesi gerektiği. Bu sorunu ise İrfan Can Kahveci'nin formunu yeniden yukarı çekmesi ve Arda Güler'in Jorge Jesus'un kafasında ana planlardan biri olması çözecek gibi duruyor.

Fenerbahçe maça başladığında, eğer pres ve efektiflik ile maçı çözemiyorsa (Trabzonspor maçı gibi) o zaman saha içinde sete oturmak ve kaliteli ayaklara ihtiyaç duymak zorunda kalıyor. Elbette 4'lü savunmada oyuncular birbirlerinin defolarını daha rahat örtüyor fakat bunu 3'lü savunmada yapmak hem oyunu bir üst seviyeye taşıyor hem de rakiplerin önlem alması konusunda büyük bir avantaj sağlıyor.

JORGE JESUS'UN 3'LÜ SAVUNMA PERFORMANSI

2018 Dünya Kupası ile birlikte tekrardan gündeme gelen 3'lü savunma geleneği birçok takımın kullandığı bir sistem haline gelmişti. 2017/2018 sezonunda Sporting Lizbon'un başında olan Jorge Jesus da bu taktiği deneyen hocalar arasında yer edinmişti. Fakat bu dizilişten umduğunu bulamamış ve Bruno Fernandes'in yıldızlaşıp Manchester United'a transfer eden 4-2-3-1 sistemine dönmüştü. Aslında belli bir taktik takıntısı olmayan ve formasyon konusunda son derece esnek olan Portekizli çalıştırıcı, takıma uygun dizilişi buluyor ve elindeki oyuncu kadrosu neye uygunsa taktiğini ona göre belirliyordu. Şu an Fenerbahçe'de yapmaya çalıştığı da bu. Elindeki oyuncu kadrosu neyi vaat ediyorsa sahada onun uygulamasını görüyoruz.

PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜNÜN SEBEBİ NE OLABİLİR?

Dünya Kupası arasına son derece ihtiyacı olan Fenerbahçe, bu dönemde oynadığı hazırlık maçlarının hepsini kazandı. Fakat ara dönüşü formu grafiği aşağıya doğru ivmelenen bir Fenerbahçe görmeye başladık. Bunun sebebi oyuncuların yoğun tempoda fiziksel açıdan hazırlanmalarından ziyade kendilerini mental olarak da hazır tutmaları bu yükselen form grafiğinin önemli bir ayrıntısı olabilir. Yoğun tempoda gösterilen odağın bu dönemde biraz kaybedildiği gözlemleniyor. Aynı zamanda Jorge Jesus ile alakalı sözleşme uzatıp uzatmayacağı tartışmalarının gündeme gelmesi takım içindeki şampiyonluğa olan odağın kaymasına sebep olmuş olabilir. Portekizli teknik adam hakkında çıkan Portekiz ve Brezilya milli takımları dedikoduları ise yaşlı kurdun kafasını karıştırmış gibi. Tüm bunların ışığında Fenerbahçe eğer şampiyonluk istiyorsa bundan sonra seri galibiyetler almak zorunda. Oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan sarı lacivertliler 32 puan ile ikinci sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN 3'LÜ VE 4'LÜ SAVUNMA PERFORMANSI

Ümraniyespor: 3-3/ 4'lü savunma

Kasımpaşa(d): 0-6 /4'lü savunma

Adana Demirspor: 4-2 /4'lü savunma

Konyaspor(d): 1-0/ 3'lü savunma

Alanyaspor: 5-0 /4'lü savunma

Beşiktaş(d): 0-0 /3'lü savunma

Fatih Karagümrük: 5-4 /4'lü savunma

Ankaragücü(d): 0-3/ 3'lü savunma

Başakşehir: 1-0 /3'lü savunma

İstanbulspor(d): 2-5/ 4'lü savunma

Sivasspor: 1-0 /4'lü savunma

Giresunspor: 1-2 /4'lü savunma

Trabzonspor(d): 2-0 /3'lü savunma

Star Gazetesi