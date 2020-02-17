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Spor

Büyük tehlike! 12 yıllık fatura

Fenerbahçe'de Ankaragücü yenilgisi bütün keyifleri kaçırdı. Bu yenilgi sonrası Fenerbahçe'de bir diğer öne çıkan konu, Şampiyonlar Ligi oldu.

17 Şubat 2020 Pazartesi09:40 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 09:40

Ankaragücü yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de bir diğer öne çıkan konu, Şampiyonlar Ligi oldu. Ligde mutlaka şampiyonluk isterken ciddi bir kayıp gören sarı-lacivertliler, ilk 2 sıradan uzaklaşmanın endişesini taşıyor.

Bu sezon ilk 4'e bile girmenin zor olduğu bir ortamda, 22. haftada 6. sırada kalınması göze çarpıyor. Son olarak 2008 yılında Devler Ligi'ne giden Fenerbahçe, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir.

Fenerbahçe'de yönetimin ekonomik gelir bakımından hayati önem verdiği Şampiyonlar Ligi'nden bir sene daha uzak kalınmasının kabul edilemeyeceği aktarılıyor.

Dev arenaya 12 senedir gidilememenin faturasının ağır olduğu bildirilirken, zaten maddi anlamda kötü olan durumun bir sene daha hasar alabileceği vurgulanıyor.

(Milliyet)

Selçuk Bayraktar paylaştı: Boynuz kulağı geçermiş

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