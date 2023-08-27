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Spor

Büyük yarış! Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine karşı karşıya

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'da forma giyen Marcos Antonio'ya talip oldu. İki ekibin de yıldız oyuncu Marcos Antonio için devreye girdiği öğrenildi.

27 Ağustos 2023 Pazar 18:20 - Güncelleme:
Büyük yarış! Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine karşı karşıya
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Transfer döneminde birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni bir isim için yarışa girdi: Marcos Antonio. İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez de Marcos Antonio transferinde birbirlerine rakip oldu.

LAZIO MARCOS ANTONIO'NUN GİDİŞİNE SICAK BAKIYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre; Matteo Guendouzi transferini bitirmek üzere olan Lazio, Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcos Antonio'nun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

F.BAHÇE VE G.SARAY İSTİYOR

Haberde, Antonio ile PAOK, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği ifade edilirken, Suudi Arabistan ekiplerinin de Antonio'nun durumunu takip ettiği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon 7.5 milyon euro karşılığında Shakhtar Donetsk'ten Lazio'ya transfer olan 23 yaşındaki Marcos Antonio, İtalyan ekibiyle çıktığı 22 resmi maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

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