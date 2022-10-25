Büyük Yusuf Demir krizi! Galatasaray'da ortalık karıştı: Kimse anlam veremedi

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi patlak verdi. Sarı-kırmızılılarda forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Demir için taraftarlar teknik direktör Okan Buruk'a tepki gösterdi.
Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray, Yusuf Demir'i Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Ancak Yusuf Demir, şu ana kadar sarı-kırmızılılarda fazla süre alamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un genç oyuncuya süre verilmemesine kimse anlam veremedi.
Yusuf Demir, Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde 3 maçta forma giydi. Bu karşılaşmaların yalnızca 1'inde ilk 11'de yer alan 19 yaşındaki oyuncu, takımına gol ya da asist katkısında bulunamadı.
Sarı-kırmızılılarda Yusuf Demir için kazan kaynadı. Galatasaraylı taraftarlar genç oyuncuya fazla süre verilmediği için teknik direktör Okan Buruk'a tepki gösterdi. Genç teknik adamın bu tercihi eleştiri konusu oldu.
Star Gazetesi