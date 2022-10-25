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  • Büyük Yusuf Demir krizi! Galatasaray'da ortalık karıştı: Kimse anlam veremedi
Spor

Büyük Yusuf Demir krizi! Galatasaray'da ortalık karıştı: Kimse anlam veremedi

Yusuf Demir'in Galatasaray'da forma şansı bulamaması krize neden oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un süre vermediği Yusuf Demir'in neden oynatılmadığına kimse anlam veremedi. İşte detaylar...

Star Gazetesi25 Ekim 2022 Salı 22:48 - Güncelleme:
Büyük Yusuf Demir krizi! Galatasaray'da ortalık karıştı: Kimse anlam veremedi
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Galatasaray'da Yusuf Demir krizi patlak verdi. Sarı-kırmızılılarda forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Demir için taraftarlar teknik direktör Okan Buruk'a tepki gösterdi.

YUSUF DEMİR NEDEN OYNAMIYOR?

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray, Yusuf Demir'i Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Ancak Yusuf Demir, şu ana kadar sarı-kırmızılılarda fazla süre alamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un genç oyuncuya süre verilmemesine kimse anlam veremedi.

YUSUF DEMİR SADECE 103 DAKİKA OYNADI

Yusuf Demir, Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde 3 maçta forma giydi. Bu karşılaşmaların yalnızca 1'inde ilk 11'de yer alan 19 yaşındaki oyuncu, takımına gol ya da asist katkısında bulunamadı.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sarı-kırmızılılarda Yusuf Demir için kazan kaynadı. Galatasaraylı taraftarlar genç oyuncuya fazla süre verilmediği için teknik direktör Okan Buruk'a tepki gösterdi. Genç teknik adamın bu tercihi eleştiri konusu oldu.

Star Gazetesi

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