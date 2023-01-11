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Spor

Büyük Yusuf Demir sürprizi! Ve herkesin beklediği haber sonunda resmen geldi

Yusuf Demir, Galatasaray'a geldiğinden bu yana az süre bulması nedeniyle gündem olmuştu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, genç oyuncu Yusuf Demir için kararını verdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi11 Ocak 2023 Çarşamba 21:44 - Güncelleme:
Büyük Yusuf Demir sürprizi! Ve herkesin beklediği haber sonunda resmen geldi
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Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Yusuf Demir, fazla süre alamadığı için tartışma konusu olmuş ve uzun süre gündemden düşmemişti. Ancak sarı-kırmızılılarda Yusuf Demir için sürpriz bir gelişme yaşandı.

YUSUF DEMİR, FAZLA SÜRE ALAMADI

Geçtiğimiz yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, Yusuf Demir'i Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. Ancak genç oyuncu sarı-kırmızılılara geldiğinden bu yana istediği forma şansını bulmakta güçlük çekti.

DRIES MERTENS YERİNE YUSUF DEMİR

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'da Dries Mertens, sarı-kart görerek 19. haftadaki Hatayspor maçında cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un bunun üzerine Belçikalı yıldız yerine Hatayspor maçında ilk 11'de Yusuf Demir'e forma şansı vermeyi planladığı öğrenildi.

BU SEZON 6 MAÇA ÇIKTI

Yusuf Demir, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 6 resmi maça çıktı ve bunların yalnızca 1'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 129 dakika süre alan 19 yaşındaki oyuncu, skora etki edemedi.

Star Gazetesi

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