Büyük Yusuf Demir sürprizi! Ve herkesin beklediği haber sonunda resmen geldi

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Yusuf Demir, fazla süre alamadığı için tartışma konusu olmuş ve uzun süre gündemden düşmemişti. Ancak sarı-kırmızılılarda Yusuf Demir için sürpriz bir gelişme yaşandı.

YUSUF DEMİR, FAZLA SÜRE ALAMADI

Geçtiğimiz yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, Yusuf Demir'i Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. Ancak genç oyuncu sarı-kırmızılılara geldiğinden bu yana istediği forma şansını bulmakta güçlük çekti.

DRIES MERTENS YERİNE YUSUF DEMİR

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'da Dries Mertens, sarı-kart görerek 19. haftadaki Hatayspor maçında cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un bunun üzerine Belçikalı yıldız yerine Hatayspor maçında ilk 11'de Yusuf Demir'e forma şansı vermeyi planladığı öğrenildi.

BU SEZON 6 MAÇA ÇIKTI

Yusuf Demir, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 6 resmi maça çıktı ve bunların yalnızca 1'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 129 dakika süre alan 19 yaşındaki oyuncu, skora etki edemedi.