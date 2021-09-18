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Spor

Büyükçekmece Basketbol'dan Beşiktaş'a 16 sayı fark

Pınar Cup 2021 Basketbol Turnuvası 3.'lük maçında Büyükçekmece Basketbol, Beşiktaş Icrypex'i 73-57'i yendi.

AA18 Eylül 2021 Cumartesi 16:51 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 16:51
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın düzenlediği Pınar Cup 2021'de Beşiktaş Icrypex'i 73-57 mağlup eden Büyükçekmece Basketbol turnuvayı üçüncü tamamladı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki ilk periyodu 21-21 eşitlikle geçilen müsabakanın ikinci periyodunu Büyükçekmece Basketbol 35-30 önde tamamladı. Üçüncü periyodu da 56-43 üstün bitiren Büyükçekmece Basketbol, karşılaşmadan 73-57 galip ayrılarak organizasyonda üçüncülüğü elde etti.

Beşiktaş Icrypex'in bir yabancı oyuncuyla mücadele ettiği karşılaşmanın en skorer ismi Büyükçekmece Basketbol'da 18 sayı ile oynayan Philip Greene oldu.

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