Büyükçekmece Basketbol'dan Beşiktaş'a 16 sayı fark

AA 18 Eylül 2021 Cumartesi 16:51 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 16:51

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın düzenlediği Pınar Cup 2021'de Beşiktaş Icrypex'i 73-57 mağlup eden Büyükçekmece Basketbol turnuvayı üçüncü tamamladı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki ilk periyodu 21-21 eşitlikle geçilen müsabakanın ikinci periyodunu Büyükçekmece Basketbol 35-30 önde tamamladı. Üçüncü periyodu da 56-43 üstün bitiren Büyükçekmece Basketbol, karşılaşmadan 73-57 galip ayrılarak organizasyonda üçüncülüğü elde etti.

Beşiktaş Icrypex'in bir yabancı oyuncuyla mücadele ettiği karşılaşmanın en skorer ismi Büyükçekmece Basketbol'da 18 sayı ile oynayan Philip Greene oldu.