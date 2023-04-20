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Spor

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Milli Takım üçüncü oldu

Serbest Güreş Milli Takımı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

IHA20 Nisan 2023 Perşembe 10:36 - Güncelleme:
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Milli Takım üçüncü oldu
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde mücadeleler tamamlandı. Serbest Milli Takımı, topladığı 115 puanla takım halinde üçüncülük elde etti. Takımlar klasmanında Azerbaycan 150 puanla birinci olurken, Gürcistan ise 137 puanla ikinci sırada yer aldı.

Toplam altı madalya alan Serbest Milli Takımı'nda Taha Akgül altın madalya kazanarak 10. kez Avrupa şampiyonu oldu. Feyzullah Aktürk de geçen yıl kazandığı başarıyı tekrarlayarak üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu yaşadı. Üst üste beşinci kez finalde yer alan Süleyman Atlı gümüş, Emrah Ormanoğlu, Soner Demirtaş ve İbrahim Çiftçi ise bronz madalya kazandı.

  • Serbest Güreş Milli Takımı
  • Avrupa Güreş Şampiyonası
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