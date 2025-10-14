İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2025 Salı / 22 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8336
  • EURO
    48,3926
  • ALTIN
    5573.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Meriç Nehri'nde yapılacak
Spor

Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Meriç Nehri'nde yapılacak

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri, Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'na ev sahipliği yapacak.

HABER MERKEZİ14 Ekim 2025 Salı 11:54 - Güncelleme:
Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Meriç Nehri'nde yapılacak
ABONE OL

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, 17-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun son büyük yarışının Edirne'de gerçekleştirileceğini söyledi.

Meriç'in büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiğini belirten İba, Büyükler Türkiye Kupası'nda 20 kulüpten 300'e yakın sporcunun kürek çekeceğini ifade etti.

Organizasyonda Türkiye'nin en başarılı sporcularının yarışacağını dile getiren İba, "Cuma günü başlayacak eleme ve sıralama yarışlarının ardından cumartesi ve pazar günleri final yarışları yapılacak. Sezonun son yarışı oluyor burada. Daha sonra kamplar ve antrenmanlar olacak. Hafta sonu yapılacak yarışa tüm vatandaşlarımızı Meriç Nehri'ne davet ediyoruz. Kıyasıya yarışlar olacak. Meriç'te yapılan her organizasyon kente önemli katkı sağlıyor." diye konuştu.

Nesim İba, yarışlarda madalya için kürek çekecek sporculara başarı diledi.

  • Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları
  • Meriç Nehri
  • Türkiye Kürek Federasyonu

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.