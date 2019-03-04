Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de ligde kalma yarışı veren BB Erzurumspor, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı.
Erzurumspor'un yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Mehmet Özdilek'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
(AA)
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