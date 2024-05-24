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Spor

Büyükşehir okçusu Ermircan Haney, Türkiye rekorunu egale etti

Milli okçu Emircan Haney, Güney Kore Yecheon'de yapılan Dünya Kupası ikinci ayağında 715 puan ile 4. sırada tamamlayarak Türkiye rekorunu egale etti.

IHA24 Mayıs 2024 Cuma 10:35 - Güncelleme:
Büyükşehir okçusu Ermircan Haney, Türkiye rekorunu egale etti
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Okçuluk Milli takımında bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Emircan Haney, Güney Kore Yecheon'de yapılan Dünya Kupası ikinci ayağında 715 puan ile 4. sırada tamamlayarak Türkiye rekorunu egale etti.

Güney Kore'nin Yecheon kentinde gerçekleştirilen organizasyonda makaralı yay kategorisinde sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli sporcu olan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Emiran Haney sıralama atışlarını 715 puanla 4. sırada tamamladı. Emirhan Haney, bu atışıyla Evren Çağıran'a ait Türkiye rekorunu egale etti.

Makaralı yay kadınlar kategorisinde ise Hazal Burun 702 puan ile 13, Ayşe Bera Süzer 697 puan ile 20, Begüm Yuva da 693 puan ile 23. sırada atışları bitirdi. Makaralı Yay Erkek Takımı 2134 puanla 2, Makaralı Yay Kadın Takımı 2092 puanla 5, Makaralı Yay Karışık Takımı ise 1417 puan ile 3. sırada atışları tamamladı. Organizasyon, 26 Mayıs'ta sona erecek.

  • Ermircan Haney
  • milli okçu
  • Güney Kore Yecheon

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