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‘Büyüleyici bir hikaye’

Aslan’ın 33 yaşındaki yıldızı için Marca Colombia, “Galatasaray’daki hikayesi büyüleyici başladı” derken, Calciomercato, “Falcao ilk maçta golünü atarak Galatasaray’a 3 puan kazandırdı” ifadelerine yer verdi.

  • Star Spor
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Galatasaray’ın Monaco’dan transfer ettiği Radamel Falcao’nun ilk maçı olan Kasımpaşa mücadelesinde golünü atması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. 33 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun ülkesinde yayın yapan Marca Colombia, “Büyüleyici bir hikaye” manşetini atıp, “Büyük şeylerden etkilenen oyuncular vardır. Falcao da onlardan biri. Galatasaray ile olan hikayesi büyüleyici başladı ve golle devam ediyor” dedi.

FALCAO ATTI, ÜÇ PUAN GELDİ

İtalyan Calciomercato sitesi de, “Falcao, G.Saray formasıyla ilk maçında golünü attı. Bu gol sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getirdi ve Galatasaray bu golle 3 puan kazandı” ifadelerine yer verdi. Portekiz’den A Bola, “Falcao ve Quaresma karşı karşıya geldi. Falcao, ilk maçında Galatasaray’a 3 puanı getirdi” diye yazdı.

HARİKA OYUN, TEŞEKKÜRLER TANRIM

Hollanda’dan AD ise “İlk maçında golü bulan Falcao şanslıydı. Şutunda Ben Youssef’e çarpan top yön değiştirip ağlara gitti. Falcao dolu tribünler önünde 89’da alkışlarla kenara geldi” dedi. Sarı-Kırmızılı forma ile çıktığı ilk karşılaşmada Kasımpaşa ağlarını havalandıran Radamel Falcao da, instagramdan yaptığı açıklamada, “Bu zafer için teşekkürler tanrım. Harika takım oyunu ve alınan 3 puan. Çalışmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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