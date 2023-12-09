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Spor

Markus Gisdol: 3 maç üst üste kazanıp, harika bir hafta geçirdik

Samsunspor Teknik Direktör Direktörü Markus Gisdol, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

IHA9 Aralık 2023 Cumartesi 19:04 - Güncelleme:
Markus Gisdol: 3 maç üst üste kazanıp, harika bir hafta geçirdik
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Samsunspor Teknik Direktör Direktörü Markus Gisdol, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, ligdeki son 2 maç ve kupadaki galibiyetle birlikte üst üste 3 maç kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor, sahasında Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Markus Gisdol, ligde 2 toplamda 3 maçtır kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

"3 MAÇTIR ÜST ÜSTE KAZANIP, HARİKA BİR HAFTA GEÇİRDİK"

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Markus Gisdol, "Bu galibiyet dolayısıyla takımımı tebrik ediyorum. Son aylarda oynadığımız en iyi ilk 30 dakikaydı. Çok fazla pozisyona girip, rakibin pozisyona girmesini engelledik. Daha gitmemiz gereken çok uzun bir yol var. Çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettirmemiz lazım. 3 maçtır üst üste kazanıp, harika bir hafta geçirdik. Maçın sonunda yenilmemesi gereken 2 gol yedik. Sadece 1 gol fark olsa oyuncularımın son düdüğe kadar daha iyi konsantre olacağını biliyorum. 4 farklı önde olduğumuz için konsantrasyon kaybına uğradığımızdan son dakikalarda 2 gol yedik. Benim için şu anda görünen çerçeve değil, sezon sonunda görünen çerçeve önemli. Bu periyotta yapmamız gereken; çok çalışıp ileri bakmaktır" dedi.

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